Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Soner Maraş (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Tunay (xx), Yakup (xx), Ali (xx), Fatih (xx), Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Samet (xx), Ozan (xx) (Dk.85 Seyid Ahmet) , Eren Görür (xx) (Dk.81 Sinan Akaydın), Niyazi (xx) (Dk.88 Feyyaz)

GALATASARAY: Eray (xx)- Tarık (xx), Ahmet (xx), Ryan Donk (xx), Koray (xx), Gökay (xx), Selçuk (xx) (Dk.69 Barış x), Recep (xx), Emrah (xx) (Dk.80 Ali Ülgen)- Sinan (xx), Eren Derdiyok (xx) (Dk.46 Garry Rodrigues x)

GOLLER: Dk.43 Samet, Dk.90 Ali (Sivas Belediyespor) - Dk.10 Sinan (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Samet (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Tunay ( Sivas Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. İlk maçı 5-1 kazanan Galatasaray bir üst tura yükseldi.

5\'nci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Yakup\'un önünde kaldı. Yakup\'un şutunu kaleci Eray zorlukla çıkardı.

10\'ncu dakikada sağ kanattan Gökay\'ın ortasında Eren Derdiyok topu kafayla Sinan\'ın önüne indirdi. Sinan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

26\'ncı dakikada Ozan\'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top ceza sahası içindeki Niyazi Batuhan\'ın önünde kaldı. Niyazi\'nin sert şutu direğin yanından dışarı çıktı.

43\'ncü dakikada sağ kanattan Ozan\'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte kafa vuruşunu yapan Samet topu ağlara gönderdi. 1-1

67\'nci dakikada Tunay\'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Ahmet kaleci Eray ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin üstünden aşırttığı top üst ağlarda kaldı.

78\'nci dakikada ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Sinan topu sürerek ceza sahası içerisine kadar girerek vurou, kaleci zorlukla topu çıkardı.

79\'ncu dakikada Sivas Belediyespor\'da Samet orta sahada rakibi Ahmet Çalık\'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90\'ncı dakikada Ahmet Arı\'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Ali, kafa vuruşuyla topu ağlara göndedi. 2-1

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray, ilk maçın avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.

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