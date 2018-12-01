Sivas Belediyespor - Bugsaş Spor: 2-2

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Aykut Onar (xx), Şenol Bektaş (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx), Emre Öztürk (x) (Dk.46 Mustafa Aydın x), Berkay (xx) (Dk. 60 Halil İbrahim Can x), Fatih (xx), Ali Aydın (xx), Ercüment (xxx), Aykut Emre Yakut (xx), Serkan Yavuz (xx), Ali Zorlu (xx), Emrah (xx) (Dk. 83 Gökhan Çırak), Eren Görür (xx)

BUGSAŞ SPOR: Kubilay (xx)- Süleyman (xx), Enver (x), Soner (x), Beytullah (xx), Ahmet (xx), Hasan (x) (Dk.46 Kerem x), Kudbettin (xx) (Dk.46 Yavuz Koç x), Mustafa (xx), Suat (xx), Mehmet Ali (xx) (Dk.72 Eyüp x)

GOLLER: Dk. 1-17 Ercüment (Sivas Belediyespor), Dk. 34 Mustafa (Penaltı), Dk. 46 Mehmet Ali (Bugsaş Spor)

SARI KARTLAR: Berkay, Ali Aydın, Aykut Emre, Mustafa Aydın (Sivas Belediyespor), Beytullah, Hasan, Soner, Kubilay (Bugsaş Spor)

TÜRKİYE 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 15\'inci haftasında sahasında Bugsaş Spor\'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1\'inci dakikada santra vuruşunun ardından orta sahadan atılan uzun topu önünde bulan Ercüment\'in topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruş gol oldu. 1-0

17\'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında ara pasına hareketlenen Ercüment topla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0

34\'üncü dakikada Bugsaş Spor\'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Mustafa topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderdi. 2-1

46\'ncı dakikada Bugsaş Spor\'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mehmet Ali kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

83\'üncü dakikada Aykut Emre\'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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