-SİVAS BAŞSAVCILIĞINA "CAFER ERÇAKMAK" MÜZEKKERESİ ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ana davadan dosyaları ayrılarak yargılanan 7 firari sanıktan biri olan Cafer Erçakmak'ın, ölüp ölmediğinin tespiti hususunda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak mahkemeye bilgi verilmesi için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazdı. Müzekkere yazısında, Sivas'ta, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ana davadan dosyaları ayrılan 7 firari sanığın yargılandığı davanın müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan'ın, mahkemeye 2 dilekçe ile başvurduğu anımsatıldı. Müzekkerede, söz konusu davada, yokluğunda tutuklama müzekkeresi ile aranan sanık Cafer Erçakmak'ın, dilekçelerde iddia edildiği gibi ölüp ölmediğinin tespiti hususunda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması, adı geçen sanığın öldüğü tespit edilir ise buna ilişkin evraklar ile nüfus kayıt örneğinin gönderilmesi talep edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin müzekkeresinde, bu süreçte katılan taraf vekillerine bilgi ve haber verilmesi gereken işlemler olduğunda ve yapılacak işlemlerden mahkemeye bilgi verilmesi istendi. Avukat Şenal Sarıhan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçelerde, firari sanıklardan Cafer Erçakmak'a ait olduğu iddia edilen mezarın açılarak, ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesini istemiş ve ayrıca mezarın açılması ile otopsi işlemlerinde hazır bulunma talebinde bulunmuştu.