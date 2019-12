'Sivas Arena' yolda

Süper Lig'de iki sezondur şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor için yeni yapılması planlanan stat ve spor kompleksinin projeleri ortaya çıktı.



Teknik Direktör Bülent Uygun'un bizzat ilgilenmesiyle 3 proje hazırlandı. Hazırlanan projeler halkın beğenisine sunulacak. 35 bin kişilik olarak planlanan yeni stadın adı 'Sivas Arena' olarak geçiyor.





Sivasspor'un maçlarını oynadığı mevcit 4 Eylül Stadı'nın yetersiz olması nedeni ile bu bölgenin TOKİ'yi verilerek yerine yeni bir stat ve spor kompleksi yapılması yolundaki karşılıklı mutabakatın sağlanmasından sonra kentte merakla beklenen yeni proje ortaya çıktı. Teknik Direktör Bülent Uygun'un bizzat ilgilendiği çalışma kapsamında Mimar Bahadır Kul ve Ofiss Mimarca'nın tasarım gurubu tarafından 3 yeni stat projesi hazırlandı. 35 bin kişilik olacak ve etrafında kaplı spor salonları, yüzme havuzları ve otoparkların da bulunacağı stat UEFA'nın tüm kriterlerine uygun olarak planlandı. Yeni stat projeleri, Uygun'un bulentuygun.com.tr adresinden kamuoyuna sunularak, tercih yapılması istenecek.



Yeni stat projesi hakkında açıklama yapan Teknik Direktör Bülent Uygun, "Yaklaşık 6 yıldır Sivasspor camiası içinde aktif olarak görev yapmaktayım. Futbol takımın bir neferi olarak geldiğim Sivasspor'da ki son üç yılımı futbol takımının teknik direktörlüğünü yaparak geçirdim. Bu süre zarfında, Sivas'ta futbol adına yapılması gerekenlerin sadece sahada olmaması gerekliliğini, sosyal yaşamdan eğitime, tesisleşmeden, kültürel yapıdan şehrin ekonomik anlamda kazanımlarına, sanayileşmesinden büyümesine, amatör spordan, istihdamına, üniversite gençliğinin şehre ve spora adaptasyonuna , sivil toplum örgütlerinin sağlıklı yapılanmalarına kadar, çözüm bekleyen bir çok konuda öncülük etmeye çalıştım. Bu inanç ve gücü bizlere hedef gösteren, çalışmalarımızda her zaman yapıcı eleştirileriyle önderlik eden, saygıdeğer başkanım sayın Mecnun Otyakmaz'ın bu başarı ve çalışmalarımızda her zaman ayrı yeri ve değeri olacaktır.



Bizim Türk sporuna kattığımız her faydalı adımda, sayın başkanımızdan aldığımız bu hedef ve özgüven yol gösterici olmuştur. Bana bu anlamda destek veren tüm dostlarıma minnettarım. Şüphesiz bu tür çalışmaların tek kişi ile başarıya ulaşabilmesi mümkün değildir. Bunun için elbirliği ve gönül birliği gerekir. Bende bu konuda tüm Sivas'lı dostlarımdan ve mülki erkandan sınırsız destek ve alaka gördüm. Gelişen ve değişen futbol sanatı artık tesisleşmeyi, çok küçük yaşlardan itibaren futbol bilincinin ve kültürünün yerleşmesi gerekliliğini zorunlu kılıyor. Bizimde bu zorunluluktan kaçma şansımız ve lüksümüz olmadığını yakinen biliyorum. Aklım ve mantığım bunu emrediyor.Geleceğe futbol adına bir şeyler bırakabilmemizin erdemi de aslında bu inançta yatıyor. Geçmişte yaşadığımız her başarı muhakkak unutulacaktır. Ancak geleceğe taşıyacağımız her eserin, ismimizin bir tebessümle birlikte zikredilmesi, okunacak bir dua bizleri ölümsüz kılacaktır." dedi.



Mevcut stadın günümüz şartlarında yetersiz kaldığını ifade eden Uygun, "Bundan yıllar önce yapılan ve artık şehrin orta yerinde kalarak kullanılabilirliğini yitiren stadyumumuzun yerine her Sivaslı'ya fazlasıyla layık olan bir stadyum ve spor kompleksini yapabilmek, yaptırabilmek arzusunu yıllardır içimde taşırım. Bununla birlikte futbolcuların sağlık sorunlarının çözümünde, emeklilik ve askerlik sorunlarının çözüme ulaşması, ilmin gerektirdiği şekilde hakem ve futbolcu eğitimi üzerine de çalışmalarım aralıksız devam etmektedir.



Zaman zaman gündeme getirdiğim bu konuları sadece kulübüm için değil, Türk spor camiası adına istemekteyim. Yeni 35 bin kişilik stadyum, tam olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, Sivasspor Koleji ve spor kompleksimizin projesini kendi çabalarım neticesinde ortaya koyma şansı buldum. Artık söz sırası değerli büyüklerimizdedir. Bu çalışmalarımız sırasında, ülkemizde son yıllarda büyük atılımlar yaparak her alanda mutlak bir başarıyı hedef gösteren, ülkemizin gelişmişlik kazanımında altın bir dönem açtığına inandığım başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere, Sayın Valimiz Veysel Dalmaz, TOKİ Başkanı Sayın Erdoğan Bayraktar'ın yoğun ilgi ve alakası her Sivaslı tarafından saygıyla takdir edilmeli ve izlenmelidir.



Bununla birlikte bu projelerin tasarım aşamasında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen, yaptıkları her çalışmanın başarısıyla isimlerinden söz ettiren Mimar Bahadır Kul beyefendi ve Ofiss Mimarca'nın tasarım gurubu çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi de ayrıca belirtmeliyim. İlimizin yetiştirdiği büyük değerlerden birisi olan ve elim bir kaza sonucu fani dünyadan ayrılan büyük dost, değerli ağabeyim sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatta iken en çok istediği büyük ülke için birlik ve beraberliğin önce yaşadığımız şehirden başlaması dileğini hayata geçirmek arzusunu taşıdım hep.Bu anlamda da aynı fikir ve düşünceyi taşıdığından hiçbir zaman şüphe etmediğim, bize açık ve sonsuz desteğini her zaman ve her yerde yüksek sesle ifade eden değerli Belediye Başkanım Doğan Ürgüp'ün bizlerle birlikte bu mücadelenin bir parçası gibi çalışmasını takdir etmemek elde değil. Şehri, yükselen bir trendle marka haline getirmenin mücadelesini yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.



PROJENİN ÖZELLİKLERİ



Sivasspor için planlanan ve Sivas-Erzincan çevrayolu üzerinde, kulüp tesislerin karşısındaki 226 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak yeni komplekste 1000 araçlık otopark, 50 bin metre kare yeşil alan içerisinde 35 bin kişilik şehir stadı , 5 bin kişilik kapalı spor salonu, 1500 kişilik tam olimpik yüzme havuzu bin kişilik kapalı spor salonu, idari bina, 30 derslikli Sivasspor koleji ve gölet bulunacak. Yeni stadyumda 500 kişilik VİP tribünü, 200 kişilik basın tribünü, engelli tribünü, 80 metre kare boyutlarında skorbord, basın çalışma odaları, ail durum ışık sistemi, kapalıdevre televizyon sistemi, naklen yayın ve televizyon stüdyoları, UEFA çalışma ofisleri, 250 araçlık otobüs parkı gibi detaylar bulunuyor.