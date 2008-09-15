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Sivas 230 gün sonra lider

Geçen sezon 20. haftada kendi evinde F.Bahçe'ye 4-1 yenilerek liderliği kaptıran Sivasspor, 230 gün sonra tekrar liderlik koltuğunda.

15 Eylül 2008 03:00

Geçen sezon 20. haftada kendi evinde Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek liderliği kaptıran Sivasspor, 230 gün sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezonun flaş takımı Sivasspor, Bursaspor'u yenerek 230 gün aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezon ligi 79 puanlı şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte 73 puanda tamamlayan, ancak üçlü averaj sistemi gereği lig dördüncüsü olarak Türkiye'yi UEFA Intertoto Kupası'nda temsil eden Sivasspor, yeni sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon elde ettiği 23 galibiyetle, ''4 Büyükler'' olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra bir sezonda en fazla galibiyet elde eden 5. takım olarak Türk futbol tarihine geçen Sivasspor, bu başarılı grafiğini bu sezonun ilk 3 haftasında da sürdürdü.

Sezona sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 2. haftada Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikten sonra bu hafta da sahasında ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

3. hafta sonunda puanını 7'ye yükselten Sivasspor, Trabzonspor-Beşiktaş ve Gaziantepspor-Ankaragücü maçlarının beraberlikle sona ermesi üzerine Beşiktaş, Gaziantepspor ve Trabzonspor'un averajla önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Futbolseverler tarafından Yiğidolar olarak bilinen Sivasspor, Bursaspor'u 3-1 yenerek 230 gün aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezonun 9. haftasında Vestel Manisaspor'u yenerek tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, sezon boyunca 5 hafta liderlik koltuğunu elinde tutmuştu.

Geçen sezonun ilk yarısını 37 puanla lider olarak tamamlayarak, ''4 Büyükler'' dışında Kocaelispor'dan sonra ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan ikinci Anadolu takımı olarak tarihe geçen Sivasspor, geçen sezonun 20. haftasında 27 Ocak 2008 günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Sivasspor, liderliği kaptırdığı Fenerbahçe maçından 17 karşılaşma sonra ligde yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

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