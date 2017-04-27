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Sivas 2017 referandum sonucu

Referandum 16 Nisan 2017 Pazar günü yapıldı

27 Nisan 2017 20:37

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ referandumda yüzde 48,59’ya karşı yüzde 51,41’le kabul edildi. 14 Şubat 2017’de referanduma ilişkin bir yayımladığı genelgede mühürsüz oy  pusulası ve zarfların geçersiz sayılacağını duyuran YSK’nın 16 Nisan’da oy verme işleminin sürdüğü sırada bu kurallardan vazgeçmesi tartışma yarattı. YSK ve Danıştay’a yaptığı başvurular reddeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeye hazırlanırken resmi sonuçlar dün (27 Nisan 2017) açıklandı. Buna göre, 81 ilden 33’ünde ‘Hayır’ oyu önde çıktı. Büyükşehir statüsündeki 30 ilin 17’sinde de ‘Hayır’ oyu önde çıktı.

 

 

Sivas’da yüzde 71,28 oranında evet oyu çıkarken, hayır oyları yüzde 28,72 oldu.

 

YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Sivaslı seçmenin referandumda kullandığı oylar şöyle:

 

EVET 262.449
HAYIR 105.732
 

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