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Şivan'ın yerine Haco

Şivan Perver TRT'nin Kürtçe TV'sinin açılış davetine "Hayır" deyince AKP'nin Kürt kökenli vekilleri Civan Haco'yu önerdi.

16 Aralık 2008 02:00

TRT, 1 Ocak'ta yayına başlayacak olan Kürtçe TV'nin açılışı için "Doğu'nun Pavarotti" si olarak nitelendirilen Kürt sanatçı Şivan Perver' den "Hayır" yanıtı alınca bu kez Civan Haco'yu gündemine aldı. Haco'nun davete sıcak baktığı belirtiliyor.

Kürtçe TV'nin açılışını Başbakan Erdoğan yapacak. Açılışta sahne alacak Kürt sanatçı ya da grup bulmakta ise zorluk çekiliyor. Kürtçe TV'nin yöneticileri, AK Parti'nin Kürt kökenli milletvekillerinin önerisi doğrultusunda, uzun yıllardır yurtdışında yaşayan ve Kürtçe müziğin babası olarak görülen Şivan Perver'e teklif götürdü. Ancak Perver, "Türkiye'ye 32 yıl sonra bu vesileyle dönmem. Gelirsem halkımla kucaklaşmaya, halk konseriyle gelirim" diyerek bu daveti reddetti. Bunun üzerine, TRT yönetimi, açılışta birkaç parçasını kullanmak için izin istedi. 

Kürtçe TV'ye Şivan gelsin

Kürtçe spiker için Paris’e

Şivan, TRT'nin klip ve konserlerinden bir bölümünü kullanma talebine de, "Eğer TRT Kürt kanalı 'Kine Em', 'Halepçe', 'Peşmerge' ve 'Kürdistan' kelimelerinin geçtiği şarkıları da yayınlayabiliyorsa bu noktada bir sorun yok" karşılığını verdi.
TRT, yayında Kırmanca ve Zazaca gibi lehçelerde dönüşümlü yayın yapacak. Spiker sorunu çözülemeyince TRT yönetiminin, Kürtçe yayınlar için Paris'te Kürt Enstitüsü yöneticisi Kendal Nezan'la da görüştüğü öğrenildi.

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