Şivan Perwer'in Erdoğan sevgisi

Başbakan Erdoğan’ın ‘Demokratik açılımı’ anlatırken, ‘Halepçe, Hazal dediğinde gönül dünyamızın derinliklerine dalıyoruz’ diyerek andığı Kürtçenin ünlü ismi Şivan Perwer, “Belki de Türkiye tarihinde ilk kez benim müziğimden, Kürt sanatından etkilenen bir devlet adamıyla karşılaşıyorum” dedi.

'Ülkesini sevmeyen toplum yok olur'

Kanal 24’e konuşan Perwer, yıllarca hor görülen Kürt sanatının üst düzey bir Türk devlet adamı tarafından ilk kez algılandığını belirterek, şunları söyledi: “Muhakkak çok iyi bir kalbe sahip olması gerekiyor. Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İnşallah bu açılımı daha azimli daha cesur daha iyi bir şekilde geliştirebilir.” 34 yıldır sürgünde yaşayan Perwer, şöyle devam etti: “Elbette insan kendi ülkesini sevmeli ve her şeyden üstün tutmalı. Kendi ülkesini sevmeyen bir toplum var olamaz. Ülke her şeyin anasıdır. Ben de ülkemi çok seviyorum, insanlarımızın bu ülkemize bağlı kalmasını istiyorum. Bu ülkeyle gelişeceğine inanıyorum. Her şeyi çok özledim. Ama dönerken de eskisi gibi olmasın istiyorum. Benim dönüşüm bana bağlı olmamalı. Toplumumun özgür, insanca yaşadığı her yerde varım. Kürt halkının yaşaması için, açılım dedikleri şey gerçek olmalı. Ben sadece açılım için dönmeyeceğim.”

‘Açılım’da üzerime düşeni yaparım

Demokratik açılımın statükocuların elinde olmaması gerektiğini belirten Perwer, “Demokratik ülkelerde 20-30 bin insanın sahip olduğu dile değer veriliyor. Türkiye kendi içindeki gerçekleri boğmamalı. Partiler vardır. DTP var mesela. Milyonlarca insanın oylarıyla seçilmiş temsilcileri var. Ama Meclisin verdiği kararlar hala MGK kararları” şeklinde konuştu. Perwer, “ Benim Türkiye ye dönmemle açılım gerçekleşebilir mi? Eğer gerçekleşecekse bugün dönerim. Benden istenen her şeyi yaparım” diye de ekledi.