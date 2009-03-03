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Şivan Perwer, Nevruz'a gelmiyor

Almanya’da yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perwer, Nevruz kutlamaları için Diyarbakır'a geleceği haberlerini yalanladı.

03 Mart 2009 02:00

Almanya’da yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perwer, Nevruz kutlamaları için 21 Mart 2009'da Diyarbakır'a geleceği yolundaki haberleri yalanladı.


Hakkında, 21 Mart'ta Diyarbakır'a giderek Nevruz etkinliklerine katılacağına dair haberler çıkan Şivan Perwer, bu yöndeki haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Perwer'in yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“1 Mart Pazar günü ve akabinde Türkiye'deki çeşitli basın-yayın organlarında Şivan Perwer'in 21 Mart 2009 Nevruz Bayramı vesilesi ile Diyarbakır'a geleceği yönündeki haberlerin gerçekle alakası olmayıp iradem dışında yapılan spekülasyonlardan ibarettir. Şimdiye kadar bu konuda kimse ile bir görüşmem kesinlikle olmamıştır. Çok önceden belirlenen yoğun programlarımdan dolayı önümüzdeki kısa dönemde ülkeme dönmem fiili olarak da mümkün değildir. Eğer dönme planım netleşirse basını ve kamuoyunu bir basın toplantısı ile şahsen bilgilendireceğim. Açıklamalarım dışındaki benim ile ilgili spekülatif haberlere itibar edilmemesini herkesten temenni ediyor ve inanmamalarını diliyorum.”

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