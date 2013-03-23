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Şivan Perwer: Ilımlı İslam'ın oluşabileceği en iyi ülke Türkiye

Şivan Perwer, Fethullah Gülen için 'ilmi seven dünyanın her tarafında okullar açmış böyle bir kişi Türkiye için bence yararlıdır' ifadesini kullandı

23 Mart 2013 21:41

CNN TÜRK'te Şirin Payzın'ın "Ne Oluyor?" programına katılan sanatçı Şivan Perwer,  barış sürecine ilişkin olarak "Ben çok umutluyum gerçekten o kadar umutluyum ki, Barış sağlansa… Türkiye bir cennet olur bence" ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecine yönelik yaşananları olumlu bulan Perwer şöyle konuştu:

"Ben özgürlükten yanayım. Ben dostluktan kardeşlikten yanayım. Ben herkesin özgürce yaşama hakkı olduğundan yanayım. Yani kim olursa olsun insan güzeldir. Sen Türksün ben Kürdüm. Bizim içinde değerli o değeri ile güzelliği ile değerli. Kürt de olabilirsiniz Türk de olabilirsiniz. İnsan olarak insan değerini bilmek gerekir"

Şirin Payzın'ın "Bir demecinizde Fethullah Gülen'in dönmesi gerektiğini söylemişsiniz. Herkes dedi ki; Şivan Perwer cemaatle daha yakın durmak istiyor" sözlerine "Ben asla kimsenin üyesi olamam, bu mümkün değil, kimse beni böyle hesaplamasın. Ben sanatımı seviyorum ama o dostları da seviyorum. Sayın Gülen barışçıl bir zaat. İlmi seven dünyanın her tarafında okullar açmış böyle bir kişi Türkiye için bence yararlıdır" ifadeleriyle yanıt verdi.


'Ilımlı İslam'ın oluşabileceği en iyi ülke Türkiye'

 

Perver sözlerine şöyle devam etti:

"Ilımlı İslam'ın oluşabileceği en iyi ülke Türkiye. Demokratik islamizm...Bu gerekiyor aslında. İslamı bu şerden de kurtarmak gerekiyor. Bu bağnaz tutucu Allah’ın verdiği şeyle insanları kestiğini söyleyen insanlardan kurtarmak gerekiyor"

Sanatçıların çözüm sürecine ilişkin yaklaşımlarını değerlendiren Perwer, Tarkan'ın kendisini iki boyunca Erbil'de ziyaret ettiğini belirterek " Çok şey konuştuk. Tarkan'ın güzel bir ruhu var. İyi bir sanatçı gerçekten"  dedi.

 

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