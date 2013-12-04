Şivan Perwer: Başbakan, Kürtçe'nin resmi dil olması için 'vakti var' dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile Diyarbakır buluşmasında yer alan Kürt sanatçı Şivan Perwer, Başbakan ile görüşmesinde Kürtçe’nin resmi dil olması talebini ilettiğini belirterek, ''Başbakan Erdoğan Kürtçe’nin resmi dil olması konusunda, 'vakti var' dedi. Bazı şeyleri çözmenin kendileri için çok zor olduğunu ve kendilerine yönelik baskı ve saldırılar olduğunu söyledi'' ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre Kuzey Irak’ın Erbil kentinde eski eşi Gülistan Perwer’in Rudaw televizyonundaki programına katılan Kürt sanatçı Şivan Perwer, Diyarbakır ziyareti, yaşananlar ve Başbakan Erdoğan ile aralarında geçen diyalogları anlattı. İnsanın doğduğu topraklara gitmesinin çok güzel olduğunu, Diyarbakır halkının çok fedakar ve kahraman bir halk olduğunu, kentin adının direniş ve barışın sembolü ile özdeştiğini kaydeden Şivan Perwer şunları söyledi:

"Bunun için Diyarbakır’a gitmek bir şereftir. Ben her zaman ’Kürdistan’a gidersem ilk olarak Diyarbakır’a ayak basacağım’ diyordum. Sınırı geçtikten sonra ben araçtan hiç inmedim Diyarbakır’a kadar. Araçtan Diyarbakır’da inerek ayaklarımı ilk kez Diyarbakır topraklarına bastım."

Savaş iki taraf için de kötü olacak

Şivan Perwer, Diyarbakır sokaklarını gezemediğini, halkı kucaklayamadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben yıllardır beni dinleyen ve içtenlikle seven insanları görmek ve onlara sarılmak isterdim. Hayalimde büyük bir hasret var ve onu gönlümde saklıyorum. Ben özgür bir ortamda siyasi tartışmalar olmadan gidip konserler vermek isterdim. Bizle Türk halkı ne kadar savaşırsak iki taraf için de kötü olacak. Onlar da bizim varlığımızın farkına varmışlar ve zulme boyun eğmeyeceğimizi gördüler. Bizi de halk gibi, bir ulus gibi kabul ederlerse iyi olacak. Türkler ve Kürtler arasında evlilikler olmuş hepsi akraba olmuşlar."

Başbakan, çocuk konusunda oğluma takıldı

Başbakan Erdoğan’ın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Perwer, o anı şöyle anlattı:

"Beni Valilik'te görünce heyecanlandı. Bana 'Hoş geldin, başım gözüm üstüne geldin' dedi. Beni, siyaseten değil içtenlikle sevdiğini anladım. Bana çocukları sordu ve onları getirip getirmediğimi sordu. Ben de oğlum Serxabun’u getirdiğimi söyledim, onunla tanıştı. Oğlumun kaç numara olduğunu sordu ve sadece bir çocuk olduğunu öğrenince, 'Senin deden o kadar çocuk yapmış, baban niye sadece seni yapmış' diyerek ona tıkıldı. Başbakan ile otelde hem yemekte konuştuk gece boyunca beraberdik. Yaşanan sıkıntılar konusunda kendisinden beklentilerimizi anlattım."

Başbakan kürtçe resmi dil konusunda 'vakti var' demiş

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde Kürtçe’nin resmi dil olması talebini ilettiğini de söyleyen Şivan Perwer şunları kaydetti:

"Eğer barış istiyorsanız eşitliğin olması gerektiğini söyledim. Kürt varsa, dili varsa haklarını diğer milletler gibi özgürce kullanması gerektiğini söyledim. Özgürlük olmadan barış olmayacağını söyledim. Bu olmaz ise yarın başka bir çatışma çıkar dedim. Başbakan Erdoğan Kürtçe’nin resmi dil olması konusunda, 'vakti var' dedi. Bazı şeyleri çözmenin kendileri için çok zor olduğunu ve kendilerine yönelik baskı ve saldırılar olduğunu söyledi."

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