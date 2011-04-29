Şivan Perver'in babası: 35 yıldır görmediğim evladımı istiyorum

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, Şivan Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün babası ve akrabalarının yaşadığı köyü ziyaret etti. Şivan Perver'in Türkçe bilmeyen babası 87 yaşındaki Yunus Aygün ile tercüman aracalığıyla konuşan Bakan Çelik, "Hükümet olarak yasakçı anlayışları ortadan kaldırdık" dedi. Yunus Aygün ise "35 yıldır görmediğim evladımı istiyorum" dedi.



AKP'nin Şanlıurfa 1'inci sıra milletvekili adayı olan Devlet Bakanı Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında bugün Viranşehir İlçesi'ne gitti. Öğle saatlerinde beraberinde milletvekili adaylarıyla yola çıkan Bakan Çelik, ilk olarak Viranşehir'in Nohut Köyü'nün Kayalı Mezrası'nda oturan, Kürt sanatçı Şivan Perver'in yakınlarını ziyaret etti. Köye gelişinde Perver'in babası Yunus Aygün, ağabeyi Halil Aygün ve akrabaları tarafından karşılanan Bakan Çelik, daha sonra Aygün Ailesi'nin evine misafir oldu.



Bakan Çelik: Yasakçı anlayışı ortadan kaldırdık



Baba: Oğlumu istiyorum



Bakan Çelik, sağlık sorunları yaşadığını öğrendiği Şivan Perver'in babasını ziyaret etmek üzere köye geldiğini söyledi. İkram edilen çayı içen Bakan Çelik, bu sırada Yunus Aygün ile Türkçe bilmediği için Kürtçe bilen milletvekili adaylarının tercümanlığıyla iletişim kurdu. Bakan Çelik, "Yenge yok mu, yenge?" sorusunu yönelttiği Yunus Aygün'den "4 kez evlendim ama 3'ü öldü. Şu anda bir tane var" cevabı karşısında şaşırdı.Bir gün önce Siverek İlçesi'ne gezi yaptığını ve burada çok değerli sanatçı ve edebiyatçıların varlığını müşahede ettiğini söyleyen Bakan Çelik, "Şivan Perver de ülkemizin yetiştirdiği önemli bir sanatçı, iyi bir ses ve saz üstadıdır. Şivan Perver uzun yıllardır ülkesinden ayrı bir yaşamı söz konusu. Milyonların da gönlünü kazanmış olan bu ve benzer sanatçıların, bu coğrafyadan gitmiş olan tüm değerlerin kendi ülkelerince özgürce yaşamaları için iktidar olarak düzenlemeler yaptık. Yasakçı anlayışları ortadan kaldırdık. Masa başında, yan yana anlaşamayacağımız konuşamayacağımız bir şey olmadığı düşüncesindeyiz. Herşeyi konuşarak tartışarak çözeceğimiz inancındayız" dedi.Bakan Çelik, Şivan Perver'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soruyu da "Bizimle ilgili bir şey yok. Kendisinin kararıdır. Milyonların gönlünü kazanmış sanatçının gelişi ile ilgili yasaklar kalkmıştır, karar kendisinindir. Gelmek istemesi durumunda umarım o ortam her alanda oluşur ve herkes bu sürece katkı sağlar" sözleriyle yanıtladı.





Şivan Perver'in babası Yunus Aygün de oğlunun Türkiye'den gittiğini ve yıllardır görmediğini belirterek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Benim evladım gitti. Ben evladımın geri getirilmesini istiyorum. 35 senedir oğlumu görmüyorum" dedi.



Babanın bu sözleri karşısında duygulanan Bakan Çelik, "Bu yaşına rağmen babanın olaya bakışı gayet net" dedi.



Perver'in ağabeyi Halil Aygün ise akan kanın durmasını, barış ve kardeşliğin hakim olmasını istedi.

Bakan Çelik ve beraberindekiler yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Viranşehir'e giderek seçim çalışmalarını sürdürdü.









