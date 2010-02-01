Şivan Perver'i Barzani ve Türk de dinledi

Sanat yaşamını yurtdışında sürdüren türkücü ve halk ozanı Şivan Perver, Viyana'daki ünlü Konzerthaus'da dün gece konser verdi. Konserin açılışını yapan Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Irak 'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ve Türkiye'den gelen eski ve yeni milletvekilleriyle bir araya geldi.







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Konserden önce verilen resepsiyonda Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, AK Parti milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat ve Gülşen Orhan, BDP milletvekili Sırrı Sakık, kapatılan DTP'nin eş başkanı olan ve milletvekilliği düşen Ahmet Türk, yine DTP'nin kapatılmasıyla milletvekilliği düşen Aysel Tuğluk ve eski DEP milletvekili Sedat Yurttaş bir araya geldiler.



Konseri şeref locasından birlikte izleyen siyasilerin resepsiyon sırasında ve arada Irak'taki gelişmeler ile Türkiye'deki açılım hakkında görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.



Fischer, konserin açılışında yaptığı konuşmada, "siyasi yaşamının son 30 yılında Kürt sorununun çözümü için çok çaba sarf ettiğini" söyledi.



"Kürtler arasında başkan Barzani dahil çok sayıda dostu olduğunu" belirten Fischer, "30 yıl uğraşmama rağmen bu sorunun hala çözümlenememiş olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Kürtlerin de ana dillerini özgürce konuşacakları, kültürlerini yaşatabilecekleri bir vatanları olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kürtçe türkülerini Ensemble Wien Klang orkestrasının eşliğinde okuyan Şıvan Perver, türkülerin hikayelerini zaman zaman kısaca İngilizce, Almanca ve Türkçe anlattı. Sanatçı, "Lo Mamo" (Hey Amca) türküsünü anlatırken birlik beraberlik mesajı verdi ve "Allah'ım bizi baskılardan kurtar" diyerek ezan okudu.



Şivan Perver'e konserde eşlik eden Ensemble Wien Klang orkestrası üyelerinin 20 değişik milletten oluştuğunu açıklayan sunucu Willi Resetarits, 2004 yılında Perver'in Avusturya'daki konserlerine destek verdiğini ve sahnede "Cane Cane" türküsünü birlikte okuduğunu, o dönemde Meclis Başkanı olan Cumhurbaşkanı Fisher'in sanatçı ismi olarak kullandığı "Ostbahn Kurti" ismini "Ostbahn Kurdi" olarak değiştirip kendisine bir de belge verdiğini anlattı.



Konsere Cumhurbaşkanı Fischer'in yanı sıra Eğitim Bakanı Claudia Schmied, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) yönetimde olduğu Viyana Belediyesi, Belediye Kültür Dairesi ve kentteki bazı iş adamlarının destek verdiği belirtildi.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Fischer ve Barzani, konserin ikinci yarısını kısa bir süre dinledikten sonra salondan ayrıldılar.



Fırat ve Türk'ün açıklamaları



Konserden önce verilen resepsiyonda gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, "Şivan Perver'in Türkiye'de başlatılan açılım sürecine bir sanatçı olarak katkısı olacağına inandığını" belirterek, "Türkiye'ye dönmesi için benden önce Sayın Başbakanımız kendisini davet etmişti. Bildiğim kadarıyla yasal bir engel yok. Şivan evrensel bir ses. Türkiye'ye gelmesini tabii ki isteriz" dedi.



Fırat, "Yurtdışında Türkiye'ye gelmeyi bekleyen sadece Şivan değil, onbinlerce kişinin bulunduğunu" kaydetti.



Kapatılan DTP'nin eşbaşkanı Ahmet Türk de "Biz Viyana'ya kadar sadece bir türkü dinlemeye gelmedik. Kürt halkının taleplerini, acılarını, umutlarını sesiyle dile getiren bir sanatçımızın böyle bir günde yanında olmak istedik" diye konuştu.