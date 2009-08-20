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Dünya

Şivan Perver'e Kanada'da gözaltı

Kürt asıllı ünlü şarkıcı Şivan Perwer, Kanada'nın Toronto kentinde, gözaltına alındı.

20 Ağustos 2009 03:00

Kürt asıllı ünlü şarkıcı Şivan Perwer, Kanada'nın Toronto kentinde, gözaltına alındı. Yanlışlıkla gözaltına alındığı anlaşılan Perwer, kendisinden özür dilenerek serbest bırakıldı.

Kanada medyasında yer alan habere göre, Kürt asıllı ünlü şarkıcı Şivan Perwer, bir konserinden sonra başka bir konserine gitmek üzere iken, içinde bulunduğu Hummer marka cip, polis tarafından düzenlenen operasyonla durduruldu.

Cipin içinde bulunanlarla beraber yere yatırılan Perwer, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Perwer ve beraberindekilerin bir yanlış anlama sonucu gözaltına alındığı anlaşıldı. Olaya yapılan bir ihbarın neden olduğu ve ihbarı yapan kişinin araçta gördüğü kamerayı silah zannettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Toronto Sun Gazetesi'ne açıklama yapan Perwer, ne olduğunu anlayamadıklarını, iyi İngilizce bilmedikleri için polis ekipleriyle anlaşmakta zorlandıklarını belirtti. Perwer, operasyon sırasında polislerden birinin kendisine "Ateş edeceğim, seni öldüreceğim" şeklinde bağırdığını da kaydetti.

Olayın bir yanlış anlama neticesinde meydana geldiğini belirten Kanadalı polis komiseri Julian Fantino, Şivan Perwer ve arkadaşlarından resmen özür dilendiğini ve kendilerine gerekli açıklamanın yapıldığını ifade etti.

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