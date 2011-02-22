-ŞİVAN PERVER VAKFI'NDAN AÇIKLAMA BERLİN (A.A) - 22.01.2011 - Yurt dışında yaşayan sanatçı Şivan Perver, bazı basın-yayın organlarında kendisi hakkında "bilinçli bir karalama kampanyası" başlatıldığı açıklamasında bulundu. Şivan Perver Vakfından yapılan yazılı açıklamada, "Vakfımızın kurucusu sanatçı Şivan Perver hakkında bir süre önce bazı basın-yayın organlarında bilinçli bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Adeta lince dönüşen bu kampanya, spekülatif haberlere dayanmakta ve gerçeklerle hiçbir alakası bulunmamaktadır" denildi. Sanatçının bu kampanyaya cevap olarak Youtube ve Facebook'ta yayımlanan bir video ile cevap verdiği belirtilen ve TRT'nin de bu açıklamayı yayımlarken sansür uyguladığı iddiasıyla eleştirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyoruz: Sayın Perver, Türk politikacılar dahil her türlü siyasi şahsiyetle yaptığı görüşmelerde tarihsel gerçekliğini esas almış, şahsi çıkarlar veya maddi durumları gündeme getirmemiştir. Bazı basın-yayın organlarında ya da çeşitli yorumlarda maddi çıkar sağlamaya dönük para pazarlıkları içerisinde gösterilmesi hem sanatçıyı, hem de ona gönül vermiş milyonları üzmüş ve rencide etmiştir."