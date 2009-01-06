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Şivan Perver aslında kim?

Birinin adı İbrahim Tatlıses. Türkiye'de tanımayan yok. Diğeri İsmail Aygün. Sadece bir kesim biliyor. Peki kim bu Aygün?

06 Ocak 2009 02:00

Birinin adı İbrahim Tatlıses. Türkiye'de tanımayan yok. Diğeri İsmail Aygün. Çok ünlü ama sadece bir kesim biliyor. Peki kim bu Aygün?

TRT6'nın (Şeş) yayına başlamasıyla birlikte kürt kökenli sanatçı Şiwan Perwer yeniden Türkiye gündemine girdi. Taraf gazetesi yazarlarından Önder Aytaç ve Emre Uslu, "Apoletika" adlı köşede, Perwer hakkında ilginç bilgilere yer verdiler. Bununla da yetinmeyip Şiwan Perwer ile İbrahim tatlıses'i karşılaştırdılar.

Resmi adı İsmail Aygün

Perwer ile ilgili bilgi şöyle: "1955 yılında Urfa’nın Sori köyünde doğdu. Resmî adı İsmail Aygün. 1972 yılında Irak hükümetinin Kürtlere yaptığı zulmü protesto etmek için Ankara’da düzenlenen miting ile ünlendi. 1976 yılında hakkında açılan davalar nedeniyle Almanya’ya gitti. Bugün Kürtçe Şeş TRT’nin en önemli sanatçısı olarak Türkiye’ye dönmesi gündemde."
 
Diğerini bilen yok

Aytaç ve Uslu ikilisi, Tatlıses ile Perwer'i karşılaştırarak Kürt sorununu şöyle yorumluyorlar:
"Birinin adını herkes bilir. Diğerininkini ise hiç bilenimiz yok. İbrahim Tatlıses’in de başına gelmeyen kalmamıştır ama, kendisini Türk’çe ifade ettiği için, 'taşlanıp Türk-leş-ti(rildi)ği' için herkes onu çok iyi bilir. İsmail Aygün’ü ise hiç duymadığınızdan eminiz. Ama bilinen mahlas adıyla Şiwan Perwer’i duymadığınızı söyleyebiliriz."

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