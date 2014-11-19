Sıva ustası, hayatını kaybeden astsubayın eşine evini bağışladı

Fransa’da 27 yıldır sıva ustası olarak çalışan Afyonkarahisarlı Ali Dal, silahlı saldırıda hayatını kaybeden astsubay Nejdet Aydoğdu’nun eşine yeni yaptırdığı evini bağışladı.

11 yaşında Afyonkarahisar’dan çıkıp Fransa’nın Lyon kentine giden ve burada sıva işçisi olarak çalışmaya başlayan Ali Dal, Aydoğdu’nun cenaze törenini TV’den izlerken baba evini görünce büyük üzüntü duydu. Bunun üzerine Afyonkarahisar Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ile irtibata geçti. Kumartaşlı’nın eski Afyonkarahisar Valisi olan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na konuyu aktarması üzerine, Vali Balkanlıoğlu kendilerini Ordu’ya davet etti. Eşi ve ailesi ile birlikte Ordu’ya gelen Ali Dal, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun makamında hayatını kaybeden Aydoğdu’nun eşi Esra Aydoğdu’nun da bulunduğu düzenlenen törene katıldı. Oldukça duygusal anların yaşandığı törende Eskişehir’de yaptırdığı evinin tapusunu şehit eşi Esra Aydoğdu’ya takdim eden Ali Dal, bir süre ağlamaktan konuşamadı.

Mezara mı götüreceğim

Birlik beraberlik çağrısında bulunan Ali Dal, “Sabah işe gittim telefonuma mesaj geliyor. Türkiye’de ne oluyor diye. Şehidimizin baba evini gördüm, durulacak gibi değil. 70 milyon insanız, birlik beraberliğimiz şu an bizim. Sıfır evimi, mezara mı götüreceğim ben. Senede bir kere gelip 3-4 gün kalıyorum. Çocuklarımla düşündüm, şehidimin ailesine bağışladım. Allah bana bir daha verir. Önemli olan birlik beraberlik” dedi.

Kendi Fransa’da kirada oturuyor

Vatan gazetesinden Emre Eser’e konuşan Ali Dal, şunları söyledi: “3 çocuk sahibiyim ve ikisi okul çağında. Fransa’da kirada oturuyoruz. Aylık 800 euro kira ödüyorum. Aylık gelirim 2.500 euro. Eskişehir’deki evi kardeşim ile birlikte 2010 yılında yaptık. Üst kat onun alt kat benimdi. Bu yıl içini dayayıp döşedim. Türkiye’ye geldiğimizde bir ay kalırız diye düşünüyorduk. Acı haberi duyunca karar aldım. Evin masraflarını ödedim. Artık kendi kararlarına göre ister kiraya versin ister satsın. Tapu onun üzerine kimse karışamaz. Olayın medyaya yansımasını istemedim ama herkes duydu.”

Geçen 29 Ekim’de saat 16.50 sıralarında Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki semt pazarında aşeren eşiyle alışveriş yapan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nda görevli 25 yaşındaki Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu, yüzü maskeli iki kişinin saldırısıyla öldürülmüştü.

Türkü barda yakalandı

Aydoğdu’nun cinayet şüphelilerinden Y.E.T., dün akşam saatlerinde saklandığı Terzialiler Mahallesi’ndeki bir türkü barda yakalandı. Ayrıca Y.E.T.’nin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen iş yerinin işletmecisi C.A. da gözaltına alındı.

70 polisle operasyon

Vatan gazetesinden Cihan Kaya’nın haberine göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin ’Akrep’ adı verilen hafif zırhlı araçlarla düzenlediği operasyona 70 yakın polis memurunun katıldığı kaydedildi. Astsubay Aydoğdu’nun şehit edilmesi sırasında kullanıldığı sanılan tabancının da ele geçirildiği belirtildi. İş yerindeki çelik kasa ile bilgisayara el konulduğu ifade edildi. Gözaltına alınan iki kişi ile ele geçirilen malzemeler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.