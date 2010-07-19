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Dünya

SITMA YAYMAYAN SİVRİSİNEK ÜRETİLDİ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 12:34

-SITMA YAYMAYAN SİVRİSİNEK ÜRETİLDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Amerikalı bilimadamları, genetik müdahaleyle sıtmaya dayanıklı sivrisinek üretti. Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, böceğin içine sıtma paraziti üretmesine engel olan bir gen yerleştirirken, bu gelişmeyle sivrisineklerin yaşam süresini de azalttılar.  Doğadaki tüm sivrisineklerin sıtmaya dayanıklı olması yönündeki nihai hedeflerine ilk adımı attıklarını belirten bilimadamları, araştırmalarını PLos Pathogens dergisinde yayınladılar. Araştırmalarında "moleküle sinyal" gönderen bir geni değiştiren bilimadamları, bir protein olan bu molekülün, sivrisineğin hücrelerinin birbiriyle iletişimini ve bunun da böceğin içinde parazit gelişimi engellediğini belirttiler.

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