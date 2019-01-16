T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sitenin istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle sitenin bahçesindeki istinat duvarı, otomobilin üzerine yıkıldı

16 Ocak 2019 15:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle sitenin bahçesindeki istinat duvarı, otomobilin üzerine yıkıldı. Yoldan kimsenin geçmemesi olası yaralanmayı önledi.
Olay, Yeni Mahalle\'deki Bademkent Sitesi\'nde dün meydana geldi. İlçedeki yağmur yağışı nedeniyle, sitenin bahçe istinat duvarı, toprak zeminin yumuşaması sonucu gürültüyle sokağa doğru yıkıldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvarın altında kalan park halindeki otomobilde büyük hasar oluştu. Duvarın yıkılması sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi, olası yaralanmayı önledi. Belediye ekipleri, duvarın etrafında güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ AcıpayamYoldanOlay Yeni Mahalle Bademkent SitesiYaklaşıkDuvarınBelediyeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24