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SİTELERE ERİŞİM ENGELLENDİ ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 23:22

-SİTELERE ERİŞİM ENGELLENDİ ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntülerin yayımlandığı internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verdi.  Yıldırım'ın Avukatı Halil Öztürk, söz konusu görüntülerin yayımlandığı internet sitelerine erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.  Başvuruyu değerlendiren Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu internet sitelerindeki görüntülerle ilgili linklere erişimin engellenmesine karar verdi. 

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