Sitelerden göç başladı: İstanbul'da bazı ilçelerdeki aidat artışı yüzde 150'ye ulaştı!

İstanbul'da aidatlar son dönemde kirayla yarışır hale geldi, birçok ilçede minimum yüzde 50-60'tan başlayıp yüzde 100'ü geçen, yüzde 150'ye kadar ulaştı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, İstanbul'daki aidat artış sebepleri arasında personel maaşlarına gelen zammın etkili olduğunu söyledi. Özellikle elektrik ve doğalgaza gelen zamların aidat artışında etkili olduğunu söyleyen Akdoğan, toplu sitelerdeki havuz temizliği ya da yönetim hizmetleri gibi faktörler nedeniyle buralarda aidatların daha da yüksek olduğunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Milliyet'ten Can Şişman'a konuşan Akdoğan, İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar ve Bakırköy gibi ilçelerinde ciddi aidat artışlarının yaşandığını vurgulayarak, "Yüzde 100'e varan artışlar var. Minimum yüzde 50-60'tan başlayıp yüzde 100'ü geçen hatta yüzde 150'ye ulaşanlar dahi var. Elbette bu artışlar sitelerin sosyal donatısına ve büyüklüğüne göre de değişiyor" diye konuştu.

Akdoğan, "Son dönemde tasarruf amacıyla daha çok aidatın nispeten düşük olduğu bağımsız binalar tercih edilmeye başlandı. Sitelerden bağımsız binalara doğru bir kayma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Ev sahibi, aidatı ödemeyen kiracıya hukuki işlem başlatabilir"

Avukat Oğuz Kara da kiracıların kira sözleşmesi yaparken aidatı ödeyeceğine taahhüt ederek imza atıp kira sözleşmesini kabul ettiklerini, aidatı ödemeyen kiracıya ev sahibinin hukuki işlem başlatabildiğini söyledi. Kira borcu gibi aidat borcunu ödemeyen kiracıların da tahliye edilebildiğini söyleyen Kara, "Bu durumda kira veya aidat borcunu sözleşmeye göre kararlaştırılan zamanda ödemeyen kiracı aleyhine kiraya veren konut sahibi kiracıya 30 gün ödeme süreli bir ihtarname gönderecektir. İhtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren kiracı borcunu 30 gün içinde ödemezse kiraya veren tahliye davası açabilecektir" bilgisini verdi.

Kiracının aidat yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyleyen Kara, "Yeni düzenleme ile ev sahipleri, kira borcunu ödemeyen veya kaçma ihtimali olan kiracının taşınır malları üzerine bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere hapis hakkını kullanabilecektir. Bu sebeple sözleşmede aidata ilişkin olarak getirilen özellikli her düzenleme titiz bir şekilde incelenmelidir" uyarısında bulundu.