Sitedeki cinayetle ilgili 4 şüpheli adliyede

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da stüdyo dairelerin bulunduğu sitede kalan iki kadın ile site sakinlerinin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Yarar\'ın (30) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ali Yarar\'ın, aynı binada oturan Şürkan T.\'yi (36) \"Burada oturmanı istemiyoruz\" diyerek uyarıp, sürekli rahatsız ettiği, bu nedenle çıkan kavgada öldürüldüğü ileri sürüldü.

Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Mekke Caddesi\'nde meydana geldi. Stüdyo dairelerin bulunduğu sitede oturan Şükran T.\'yi iddiaya göre aynı binada oturan Ali Yarar, \'\'Bu apartmanda oturma\'\' diyerek uyarıp, sürekli rahatsız etmeye başladı. Şükran T. de durumu ağabeyleri Hasan T. (30), Köksal T. (42) ve Aşır T.\'ye (32) söyledi. 3 kardeş yanlarına akrabaları Ali N.\'yi (19) de alarak tüfekle ve sopalarla siteye gitti. Site önünde Ali Yarar ve Şükran T.\'nin ağabeyleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali N.\'nin elinde bulunan pompalı tüfeği almaya çalışan Ali Yarar, tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yarar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Hasan T., Köksal T., Aşır T. ve Ali N.\'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



​FOTOĞRAFLI