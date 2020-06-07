Sitede eski yönetim-yeni yönetim kavgasında emekli polis rastgele ateş açtı: 5 yaralı

İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bir sitede eski yönetimle site sakinleri arasında çıkan kavgada, sitenin eski yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babasının ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Başakşehir Belediyesi Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı.

Emekli polis ateş açtı

Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olduğu öğrenilen babası Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti.



Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi ve onun babası Z.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma sürüyor. (İHA)