Site yönetimine kızdı, aracıyla demir kapıyı yerinden söktü!

İstanbul Esenyurt'ta siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen bir kişi, siteye yeni taşındığını belirterek eşyalarını taşıyan nakliye kamyonunun içeriye alınmasını istedi.



Özel güvenlik görevlileri, site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda nakliye araçlarının saat 18.00'den sonra içeri alınamayacağını bildirdi. Bu duruma sinirlenen kişi, özel güvenlikle tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.



Bir süre sonra geri gelen kişi, otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. Öfkeli sürücü olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Öfkeli sürücü hakkında, "Tehdit, hakaret, mala zarar zerme" suçlarından çalışma başlatıldı. Yaşananlar an ve an sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)