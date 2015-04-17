Site toplantısını 'bastığını' kabul eden Ali Ağaoğlu: Şiddet yalan, s..tir git dedim!

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan müteahhit Ali Ağaoğlu, kendisine ait sitedeki aidat toplantısını basıp, site sakinlerine küfürlerle saldırdığı görüntülere ilişkin konuştu. Ağaoğlu, “Siteyi gezerken biri site ile ilgili asılsız iddialarda bulunup, saçmaladı. Bende s.r git dedim. Ama şiddet iddiaları yalan” dedi.

Video görüntüleri ortaya çıkmıştı

İstanbul Başakşehir’deki Ağaoğlu My World Europe sitesinde kurulan My World Europe Site Sakinleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Ağaoğlu tarafından atanan mevcut yönetimin değişmesi için toplantı düzenlemişti.

Ağaoğlu, derneğe 30-40 kişilik bir koruma ordusuyla toplantıya baskın düzenleyerek site sakinlerinden avukat Müslüm Erçetin’e‘Sen misin o i.ne?’ diye sormuş, Erçetin’in ‘Arkadaşlar şahit misiniz?’ sözleri üzerine ‘Evet şahit senin ananı s…’ diye karşılık vermişti.

BirGün’den Rabia Yılmaz’ın ulaştığı olay anına dair video kaydı şöyleydi:

Videoda, Ağaoğlu’nun site maliklerine ”Beğenmeyen parasını alsın, çeksin gitsin. İki tane zibidi, o… çocuğu sebeplenecek diye buranın huzurunu bozdurmam. Burada Ağaoğlu yazıyor” dediği görülmekteydi.

Olayın ardından site sakini avukat Erçetin, darp edildiği gerekçesiyle Ağaoğlu ve yanındaki korumalarından şikayetçi olmuştu.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuşan Ağaoğlu, video kaydında site sakinlerine peş peşe küfür ve tehditler yağdırdığı ve itiş kakış yaşandığı görülmesine rağmen, olayı basitleştirme yoluna gitti.

Söze, ‘Ben tüm sitelerimi gezip bilgi alırım. My World Europe’yi de gezdiğim doğru’ diye başlayan Ağaoğlu, “Gezi sırasında biri site ile ilgili asılsız iddialarda bulunup, saçmaladı. Bende s. git dedim. Ama şiddet iddiaları yalan”diye konuştu.