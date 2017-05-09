SITE: IŞİD Rus albayı infaz etti

Cihatçı yayın organlarını izleyen ABD merkezli internet sitesi SITE, IŞİD'in Rus askeri istihbaratından olduğu iddia edilen bir kişinin kafasını keserek infaz ettiği anın görüntülerini yayınladı.

Suriye'de çekildiği belirtilen ve Rusça yayınlanan 12 dakikalık videoda Albay Yevgeni Petrenko olarak tanıtılan kişinin, diğer Rus ajanlarını teslim olmaya çağırdığı görülüyor. Söz konusu kişi, kafası bıçakla kesilerek infaz edilmeden önce, "Bu ahmak, yakalanırsa yüzüstü bırakılmayacağına dair ülkesinin verdiği sözlere inandı" diyor.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 62'nci yıldönümünün kutlandığı gün yayımlanan videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arşiv görüntülerine de yer verildi.

Suriye'de 30'a yakın Rus askeri öldü

Ne zaman çekildiği bilinmeyen videoya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı ya da istihbarat servisi FSB'den henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Kremlin'in Eylül 2015'ten bu yana süren Suriye operasyonunda yaklaşık 30 Rus askeri öldü.

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Reuters/CÖ,BK