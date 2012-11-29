Site çöktü, KPSS adayları ek süre istedi

Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanarak tercih yapma hakkını kazanan adaylar, tercihlerini on güne bırakınca ÖSYM'nin sisteminde sorun yaşandı. İnternet üzerinden tercih yapamayan adaylar, başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

KPSS Lisan 2012 sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkını kazanan adaylar için başvuru süresi dün (28 kasım 2012) sona erdi. Çok sayıda adayın tercih yapma işlemini son güne bırakması ÖSYM'nin istesinde yoğunluğa yol açtı. Bir çok aday siteye ulaşamazken, ulaşabilenler ise "isteğiniz sıraya alınmıştır" mesaj ie karşılaştı. Tercih yapamayan adaylar sürenin uzatılmasını istedi.

sikayetvar.com'a mesaj yağdı

Edip A.: KPSS Tercihini gerçekleştireceğimiz ÖSYM kurumunun web sitesi 2 gündür maalesef ki açılmamaktadır. Site onarılıp tercih tarihi uzatılmaz ise bizim gibi binlerce gencin emeği boşa gidecek.

Gözde B : KPSS tercihleri için internetten başvuru işlemini gerçekleştiremiyorum. Sistem sürekli hata veriyor. 27. 11. 12 saat 18:00 itibari ile ara ara denememe rağmen sisteme bağlantı sağlayamadım. 28. 11. 12 başvuru için son gün ve sabah saatleri itibari ile tekrardan bağlanmaya çalışıyorum maalesef bağlantı hatası devam ediyor. Konuyla ilgili ÖSYM merkezini aradım