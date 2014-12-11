SİT alanları yeniden düzenlenecek

İmardaki yapıyı baştan aşağı değiştiren kanun taslağı, tartışma yaratacak yeni düzenlemeler getiriyor. Düzenlemeye göre artık yeni 1/25 binlik çevre düzeni planı yapılamayacak. Mevcut 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planları ise iki yıl içinde üst veya alt kademede onaylanan planlarla değerlendirilecek. Dikkat çeken bir değişiklik de SİT alanlarıyla ilgili yapılacak. Buna göre koruma statüsünün önemi bakımından daha alt statüye düşürülen doğal SİT alanlarında mevcut her tür ve ölçekte planların uygulanmasına bölge komisyonu kararı doğrultusunda devam edilebilecek.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, 3194 Sayılı İmar Kanunu Tasarısı Taslağına göre imar planlarında talep halinde, özel mezarlık alanları ayrılabilecek. İmar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen yerlerin özel mülkiyete tabi kısımları mülkiyet sahiplerince özel mezarlık olarak yapılıp işletilebilecek. Mevcut yapılarda güçlendirme, yangın ve enerji verimliliği konularında tedbirlerin alınmasına ilişkin proje onay, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemlerinde hiçbir vergi, resim, harç ve herhangi bir ad altında bedel veya ücret alınamayacak.

Bakanlıkça tespit edilecek

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dolgu malzemesi olarak veya geri dönüşüme tabi tutulup yapı malzemesi olarak kullanılacak. Hafriyat toprağıyla inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahaları ilgili idarelerce tespit edilecek. Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarla, bakanlıkça belirlenecek özel proje alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalar neticesinde ortaya çıkacak inşaat ve yıkıntı atıkları ile hafriyat toprağının döküm sahaları bakanlıkça tespit edilecek.

1/25.000 çevre plan yok

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı yapılamayacak. Mevcut 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planları iki yıl içinde üst veya alt kademede onaylanan planlarda değerlendirilecek. Mevcudiyeti devam eden 1/25 binlik çevre düzeni planları iki yılsonunda herhangi bir karara gerek kalmaksızın 1/25 bin ölçekli nazım imar planı olarak nitelendirilerek uygulanacak. Düzenlemede SİT’lerle ilgili dikkat çeken bir geçici madde de yer alıyor. Buna göre koruma statüsünün önemi bakımından daha alt statüye düşürülen doğal SİT alanlarında mevcut her tür ve ölçekte planların uygulanmasına bölge komisyonu kararı doğrultusunda devam edilebilecek.