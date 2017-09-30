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Sit alanındaki höyükte tünel açıp 15 metrelik demir zincirli merdiven yerleştirmişler

NiHat BIÇAK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir İlçesi'nde sit alanında bulunan bir höyükte izinsiz kazı yaptığı ve tünel açtıkları belirlenen 13 kişi kazı yaptıkları sırada yakalandı

30 Eylül 2017 15:34

NiHat BIÇAK/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir İlçesi\'nde sit alanında bulunan bir höyükte izinsiz kazı yaptığı ve tünel açtıkları belirlenen 13 kişi kazı yaptıkları sırada yakalandı.
İl Jandarma İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir İlçesi\'ne bağlı Söylemiş Mahallesi\'ndeki sit alanı içerisinde bulunan bir höyükte kazı yapılacağı bilgisini alması üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine bildirdi. İstihbarat üzerine sevk edilen Jandarma KOM ekipleri 13 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada yakaladı. Yakalanan şüphelilerin izinsiz kazı yaparken kullandıkları 15 metre uzunluğunda demir zincirli merdiven, iskele, bu iskeleye ait 2 makara takımı, 2 kazma, 5 kürek, 11 cep tep telefonu, 1 kamyonet ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, E.O. G.K. ve M.A.\'nin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

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