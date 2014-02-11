Zaman: SİT alanındaki hazine arazisine de villa yapılmış

Urla’da sit alanında bulunan Maliye’ye ait Hazine arazisine de kaçak villa yapıldığı belirlendi. Villaların yapılacağı sit alanı, 1. dereceden 3. dereceye düşürülmesi için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiği iddia edilmiş, ses kayıtları internette yayınlanmıştı. Hazine arazisi üzerine inşaat yapıldığı gerekçesiyle villa sahiplerine 70 bin 166 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyündeki sit alanına kaçak villalar yapılırken Hazine arazisinin de kullanıldığı ortaya çıktı. Bölgede bulunan 16 ruhsatsız yapının, üç parsel üzerine bulunduğu belgelenmiş, ilgililere para cezaları kesilmişti. Zaman'dan Özdemir Özkan ve Hasan Çilingir'in haberine göre, cezaların kesildiği ve yıkım kararının verildiği tarihte 1609 ve 1605 numaralı parsellerin şahıslara ait olduğu ancak 1819 numaralı parselin Hazine’ye ait olduğu belirlendi. İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni’nin 15 Eylül 2010 tarihinde aldığı bir kararda, “…tapunun 1819 No’lu parsel numarasıyla kayıtlı Hazine parseli üzerine, Hamdi Boyacı, Hayri Boyacı ve Kadir Boyacı tarafından izinsiz olarak yapılan yapıdan dolayı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5302 sayılı kanun uyarınca teklif edilen ceza miktarı olan 70 bin 166 TL’sinin, imar para cezası olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.” ifadeleri yer aldı. İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, ruhsatsız yapıların yıkımıyla ilgili yazıların Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na gönderildiğini söyledi, işlemlerle ilgili İzmir ve Türkiye kamuoyunu bilgilendirmesini istedi. Söz konusu alanda Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait villaların bulunduğu, sit alanının 1. dereceden 3. dereceye düşürülmesi için Başbakan’ın devreye girdiği yönündeki ses kayıtları internette yayınlanmıştı.

Başbakan Erdoğan’ın, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyündeki bir arazinin, lüks villalar yapılabilmesi için 1. derece sit alandan çıkarılıp 3. derece sit alanına düşürülmesine aracılık ettiği iddiası bazı gazete ve internet sitelerinde yayınlanmıştı. İnternete düşen konuşmalar ve ses kayıtlarının ardından gündeme gelen lüks villalarla ilgili İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından 15 Eylül 2010 tarihinde 613, 614, 615, 616, 617 ve 618 No’lu kararlarla yaklaşık 276 bin TL para cezaları kesildiğini açıklamıştı. Ayrıca yapılar hakkında 29 Şubat 2012’de yıkım kararı alındığını, yıkım için gerekli 80 bin TL’nin kaymakamlık hesabına yatırıldığını belirtmişti. Haklarında yıkım kararı bulunan kaçak villa ve yapıların bulunduğu 1609 ve 1605 numaralı parsellerin, para cezalarının kesildiği ve yıkım kararlarının alındığı tarihlerde şahıslara ait olduğu ancak 1819 numaralı parselin Hazine’ye ait olduğu ortaya çıktı.

İl encümeninin 15 Eylül 2010 tarihinde 613 kararla kayıt altına alınan toplantısında, Hazine parseli üzerinde bulunan Hamdi Boyacı, Hayri Boyacı ve Kadir Boyacı’ya ait yapılar nedeniyle 70 bin 166 TL para cezası kestiği öğrenildi. Karar oybirliği ile alındı.

İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, yaklaşık 6 bin 700 metrekare olan 1819 numaralı parselin mevcut durumunu öğrenmekte güçlük çektiklerini söyledi. Değirmenci, “Bu villaların gündeme gelmesinin ardından bütün bürokratlar ellerindeki bilgileri saklıyorlar. O parselin satışı yapılmış mı yoksa halen Hazine’de mi öğrenmek istiyoruz ama bilgiler saklanıyor.” dedi. Değirmenci, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na, “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan 1819 No’lu parsele ilişkin olarak, parsel üzerinde yer alan ruhsatsız yapıların yıktırılması hususu 775 sayılı kanun gereği 16.04.2012, 19.03.2013 ve 23.05.2013 tarihli yazılarımız ile Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na bildirilmiştir. Bu konuda ne gibi işlemler yaptınız?” sorularını yönelterek, İzmir ve Türkiye kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Bu arada kaçak yapıldıkları ve haklarında yıkım kararı bulunan Hacılar Koyu’ndaki villaların bulunduğu alanda kepçelerle çalışma yapılması da dikkat çekti. Koya sık sık kamyonların gelip gittiği görülürken bir kepçenin de sahilde çalışma yaptığı görüldü.

İşte o belgeler: