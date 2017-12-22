Sit alanında kaçak tarihi eser kazısına: 5 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesindeki tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu sit alanında, jenaratörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlı Mahallesi, Argavlı mevkisindeki Roma dönemine ait hamam kalıntılarının bulunduğu sit alanında kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün gece operasyon düzenleyen jandarma, jeneratör ile kaçak kazı yapan F.E., E.K., Z.K., M.Ö. ve G.K.\'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 2 hilti, 1 jenaratör, 2 baret, 5 el feneri, 8 ampul, 70 metre kablo ve yaşam malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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