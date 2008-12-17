'Sistemin dışına çıkmayın'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, dün sabah antrenman öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularıyla toplantı yaptı.



Denizli futbolcularına, "Hedefimiz şampiyonluk. Ligin devre arasına kadar zirve yarışında puan farkları açılabilir. Bu da çok önemli değil. Fakat Galatasaray maçını kazanmak zorundayız" dedi. Galatasaray karşısında skor ne olursa olsun sistemin dışına çıkılmamasını isteyen Denizli, şöyle devam etti:



Bireysel oyuna karşıyım



"Herkes görev bilincinde olacak. Maçın skoru ne olursa olsun bireysel oyuna karşıyım. Çünkü yapılacak en ufak hata pahalıya malolabilir. Takımda oynayacak oyuncular formanın hakkını fazlasıyla vermeli. Herkes takım oyun ve sistemine sadık kalıp elinden gelen mücadeleyi vermeli. 90 dakika boyunca sahada yardımlaşmayı elden bırakmayın. Riskli oyundan kaçının."



