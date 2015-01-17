'Bakanlar Kurulu kararı sistem değişikliği için bir adımsa Başbakan'a hakarettir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'nu toplama kararını değerlendirdi. Bahçeli, "Sistem değişikliği için bir adımsa Başbakan'a hakarettir" dedi.

Bahçeli partisinin siyaset okulu sertifika töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapması anayasal hakkı, bu hakkı kullanmaya sözümüz yoktur" diyen MHP lideri Bahçeli, "Anayasaya göre Bakanlar Kurulu'na arzu ettiğinde katılır ve görüşlerini ortaya koyar. Ancak bu bir sistem değişikliği için adım olarak kullanılıyorsa Başbakan'a ve Meclis'e hakarettir ifadelerini kullandı.

'Zeka ve vicdan özürlü lafların tutar hiçbir tarafı yoktur'

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları da eleştiren Bahçeli, "Şu hezeyan diline bakınız ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arası sona ermiş. AKP'li bir milletvekili böyle söylüyor. Biz 624 yıl film çevrildiğini yeni öğrendik. Demek ki, Türk milleti, 1919 Samsun'undan 1922 İzmir'ine kadar koltukta oturmuş, patlamış mısır yemiş, reklam arası için zaman geçirmiştir. Demek ki, 1923'de reklam başlamış, beyaz perdenin ışıkları sönmüştür. Bu zeka ve vicdan özürlü lafların tutar hiçbir yanı, hiçbir tarafı yoktur. Eğer Cumhuriyet tarihi bir reklam arası ise, bu ucube lafı söyleyen kendisinin de nerede, hangi rüşvet ve ihaneti yıkama işinde rol aldığını sanıyorum açıklayacaktır. Reklamda milletvekili olanın, film başladığında ne olacağı kendi meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'ndan keskin bir kopuş değildir. Tarih şuuru olmayanlar bunu idrak edemeyecektir. 29 Ekim 1923, mazisi binlerce yılı bulan Türk milletinin süreklilik içinde muhafaza ettiği iradesi olup, 1299 Söğüt felsefesine yapılan güçlü bir aşı, muhteşem bir ekleme ve geçmişi tamamlayan kader noktasıdır. Bunu bilmeyen ya provokatör, ya yabancı hayranı, ya tarih hasmı ya da kör bir cahildir" açıklamasında bulundu.