Sistem arızalandı bilet işlemleri manuel yapıldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları (THY) network alt yapısında meydana gelen arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri bir süre yapılamadı. Bazı yolculara biletler işlemleri manuel (elle ) yapılmak zorunda kaldı.

THY’nin kullandığı network sisteminde meydana gelen arıza ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi twitter adresinden bir açıklama yaptı. Üstün, “ Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezevasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici rahatsızlık için özür dileriz” dedi.

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