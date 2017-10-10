SİSTEM ARIZALANDI BİLET İŞLEMLERİ MANUEL YAPILDI



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları (THY) network alt yapısında meydana gelen arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri bir süre yapılamadı. Bazı yolculara biletler işlemleri manuel (elle ) yapılmak zorunda kaldı.

THY\'nin kullandığı network sisteminde meydana gelen arıza ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi twitter adresinden bir açıklama yaptı. Üstün, “ Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezevasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici rahatsızlık için özür dileriz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Check-in kontuarlarından görüntüler

-Yolcuların bilet işlemleri için beklemeleri

-Detay görüntüler

