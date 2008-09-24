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Spor

Sissoko'dan oruç özürü

Sissoko, Ramazan dolayısıyla oruç tuttuğu için performansında düşüş yaşadığını belirterek takım arkadaşlarından özür diledi.

24 Eylül 2008 03:00



Juventus'un Malili orta saha oyuncusu Mohamed Sissoko, Ramazan dolayısıyla oruç tuttuğunu ve bu nedenle de son dönemde performansında düşüş yaşadığını belirterek takım arkadaşlarından özür diledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Fransa doğumlu Malili yıldız orta saha oyuncusu Mohamed Sissoko, İtalyan basınına yaptığı açıklamada takım arkadaşlarından özür diledi. Sissoko, Ramazan ayı dolayısıyla oruç tuttuğunu ve bu nedenle de son günlerde performansında bir düşüş yaşadığını ifade etti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Sissoko, "Üzgüm. Cagliari maçında takıma beklenen katkıyı veremedim. Ancak yorgundum hem de çok yorgundum" dedi.

Gazete, Sissoko haberinin yanında Ramazan ayı ve oruçla ilgili de bilgiler verdi.
Bu arada Juventus Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin, bu akşam Catania'yla oynanacak olan lig maçında 23 yaşındaki Sissoko'yu dinlendirmesi bekleniyor.

Sissoko, 2008 yılı Ocak ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan transfer edilmişti.

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