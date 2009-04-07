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Dünya

Sismolog büyük depremi bilmiş ama...

İtalya'da büyük bir yıkıma neden olan 6.3'lük depremden birkaç hafta önce bir sismolog 'Deprem olacak' diye uyarmış ama dinleyen olmamış

07 Nisan 2009 03:00

İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeydoğusunda bulunan L'Aquila kenti dan 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 207 kişinin öldüğü, 1500'ü aşkın kişinin de yaralandığı depremden birkaç hafta önce 'Deprem olacak' diyen sismoloğun panik yaşanmasın diye susturulduğu ortaya çıktı

İtalya'da deprem - VİDEO

Kurtarma çalışmalarından fotoğraflar - FOTOGALERİ

Türkiye saati ile 04.30'da, İtalya'nın orta kesimlerindeki Abruzzo bölgesinin başkenti L'Aquila'da meydana gelen depremde 207 kişi öldü, 1500'ü aşkın kişi yaralandı. 15 bin bina kullanılmaz hale gelirken 100 bin kişi evsiz kaldı. 

Hoparlörlerle tahliyeye çağırmışlar ama...

Depremi birkaç hafta önceden bilen İtalyan sismolog Gioacchino Giuliani, ocak ayı ortalarında ilk sarsıntıların olmasının ardından bulgularını internet sitesinde yayınladı ve büyük bir depremin meydana geleceğini açıkladı. Şehirde minibüslerle dolaşan kişiler hoparlörlerle, halktan evlerini tahliye etmelerini istedi. Ancak belediye başkanı halkın paniğe sevk edildiğini belirterek sismoloğu bu iddiasını internet sitesinden çekmeye zorladı.

Yaralı Türk yok

Roma'ya 90 km uzaklıktaki şehri yerle bir eden deprem 20-30 saniye sürdü. 60 bin nüfuslu tarihi kentte Rönesans dönemine ait pek çok bina yıkıldı. İtalyan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Guido Bertaloso depremi, 'İtalya'nın milenyumdan bu yana tanık olduğu en büyük facia' olarak niteledi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, L'Aquila'daki Türk öğrencileri arasında can kaybı ve yaralananın olmadığını bildirdi. 

İtalya 6.3'lük depremle yerle bir oldu

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