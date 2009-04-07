Sismolog büyük depremi bilmiş ama...

İtalya'da deprem - VİDEO

Kurtarma çalışmalarından fotoğraflar - FOTOGALERİ



Hoparlörlerle tahliyeye çağırmışlar ama...

Yaralı Türk yok

İtalya 6.3'lük depremle yerle bir oldu

Türkiye saati ile 04.30'da, İtalya'nın orta kesimlerindeki Abruzzo bölgesinin başkenti L'Aquila'da meydana gelen depremde 207 kişi öldü, 1500'ü aşkın kişi yaralandı. 15 bin bina kullanılmaz hale gelirken 100 bin kişi evsiz kaldı.Depremi birkaç hafta önceden bilen İtalyan sismolog Gioacchino Giuliani, ocak ayı ortalarında ilk sarsıntıların olmasının ardından bulgularını internet sitesinde yayınladı ve büyük bir depremin meydana geleceğini açıkladı. Şehirde minibüslerle dolaşan kişiler hoparlörlerle, halktan evlerini tahliye etmelerini istedi. Ancak belediye başkanı halkın paniğe sevk edildiğini belirterek sismoloğu bu iddiasını internet sitesinden çekmeye zorladı.Roma'ya 90 km uzaklıktaki şehri yerle bir eden deprem 20-30 saniye sürdü. 60 bin nüfuslu tarihi kentte Rönesans dönemine ait pek çok bina yıkıldı. İtalyan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Guido Bertaloso depremi, 'İtalya'nın milenyumdan bu yana tanık olduğu en büyük facia' olarak niteledi.Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, L'Aquila'daki Türk öğrencileri arasında can kaybı ve yaralananın olmadığını bildirdi.