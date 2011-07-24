-ŞİŞME HAVUZDA BOĞULDU KEMALPAŞA (A.A) - 24.07.2011 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuk, şişme havuzda boğuldu. Alınan bilgiye göre, Bağyurdu köyünde oturan Halime Sayar, evin ağılında süt sağdığı sırada 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur, bahçede kurulu içi su dolu şişme havuza düştü. Halime Sayar'ın, suyun içinde hareketsiz bulduğu küçük çocuk, otomobille Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçiren anne Halime Sayar'a, hastanede müdahale edildi.