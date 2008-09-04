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Dünya

Şişme bebeğe otopsi

Japon polisi, boş arazide bulunan şişme bebeği ceset sanıp hemen operasyon başlattı. Hatta 'yanlışlıkla' otopsi yaptı.

04 Eylül 2008 03:00

Japon polisi, boş arazide bulunan şişme bebeği, ceset sanıp hemen operasyon başlattı. Bebeğin şişme olduğu, ancak otopside anlaşıldı..

Japonya'da, ülkenin orta kesiminde yer alan dağlık Izu bölgesi geçtiğimiz gün büyük bir polis operasyonuna sahne oldu. Ancak tüm operasyonun aslında bir şişme bebek için yapıldığı ortaya çıkınca ülke basını polisi alay konusu yaptı. Hafta başında bölgede dolaşan bir köylünün, ceset gördüğünü polise haber vermesi üzerine polis harekete geçti. Deliller toplandı, cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu gibi detaylar yerel basında manşetten yer
buldu. Ancak skandal, polislerin cesedi otopsi yapmak için merkeze götürmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Çürümüş sandık

Doktorlar "cesede" ilk neşteri vurduğunda şişme bebek olduğu ortaya çıktı. Olay basına sızınca dalga konusu olan polisler, tamamen yosun ve otla kaplı kadın oyuncağın, çürümeye başlamış bir kız çocuğunun cesedi olduğunu sandıklarını ve cesede dokunmalarına izin verilmediği için de gerçeği anlamadıklarını açıkladı.

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