'Şişmanım' dediyse de idamdan kurtulamadı

ABD'nin Ohio eyaletinde, çok şişman olduğu için zehirli iğneyle idam edilemeyeceğini savunan mahkumun cezası infaz edildi



Cezaevi yetkilileri, infazdan önce 41 yaşındaki Richard Cooey adlı 121 kiloluk mahkuma yapılan muayenenin sorun olmadığını ortaya koyduğunu söylediler.



Mahkumun avukatı, müvekkili çok şişman olduğu için zehrin verilmesi sırasında damarın bulunmasında güçlük çekileceğini öne sürmüştü. İnfazda iğnenin batırılması için uygun damar bulmakta güçlük çekilip çekilmediği henüz bilinmiyor.



Cooey, 1986'da iki üniversite öğrencisini öldürmekten idama mahkum edilmişti.