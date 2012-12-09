'Şişman kızlar' faturası müşterileri şok etti

ABD'de yemek yemek için buluşan üç arkadaş, gazrsonun getirdiği faturada 'şişman kızlar' yazdığını görünce şoke oldular

ABD ’nin Kaliforniya eyaletinin Stockton kentinde yaşayan Christine Duran, Christina Huerta ve Isabel Robles adlı üç arkadaş yemek yemek için buluştukları restoranda ulusları bir haber konu oldular.

ABC televizyonunun haberine göre üç kadının yemekten sonra masalarına gelen faturanın üzerinde “şişman kızlar” yazıyordu. Üçlü önce bunun bir şaka olduğunu sandı.

Faturayı hazırlayan kişinin kendileri için uygun gördüğü sıfatı kağıdın üzerine yazdığından emin olan kadınlardan Duran yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kızlara bu faturanın üzerinde ‘şişman kızlar’ yazıyor dediğimde dalga geçtiğimi sandılar fakat kağıdı okuduklarında ciddi olduğumu anladılar.”

Konuyla ilgili olarak önce garsonu sorguya çeken kadınlar daha sonra restoran müdürünü yanlarında çağırdıklarını söyledi.

Kadınlar müdürün gülümseyerek masalarına geldiğini ve kendilerinin gülmediğini anlayınca onlara yüzde 50 oranında bir indirim uygulanacağını söylediğini belirtti.