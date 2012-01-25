-Şişli'ye ''Rauf Denktaş'' kültür merkezi LEFKOŞA (A.A) - 25.01.2012 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle, Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'a taziye ziyaretinde bulundu. Sarıgül, Şişli'de yapımına yeni başlanacak 1800 kişilik kapasiteli kültür merkezine ''Rauf Denktaş'' isminin verileceğini açıkladı. Başbakan İrsen Küçük, Başbakanlıktaki kabulde, Sarıgül ve heyetini KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük hizmetleri geçmiş politikacı ve işadamlarının yaptığı çalışmaların örnek alınması gerektiğini ifade ederek, Anavatan'dan yetkilileri KKTC'de görmenin her zaman kendilerine güç verdiğini kaydetti. Şişli Belediye Başkanı Sarıgül de, Başbakan Küçük'le geçmişe dayanan çok önemli dostlukları bulunduğunu dile getirerek, Küçük'ün Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini yıllardan beri sürdüren bir ailenin mensubu olduğunu söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle Küçük'e ve Küçük vasıtasıyla, Kıbrıs görüşmeleri nedeniyle New York'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na başsağlığı dileyen Sarıgül, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı Denktaş'a son görevini Türk ulusuna yakışır şekilde yerine getirdiğini kaydetti. Serdar Denktaş'a beraberindeki heyeti de tanıtan Sarıgül, Şubat ayında Şişli'de güzel bir kültür merkezi inşa edeceklerini, 1800 kişilik kapasitesiyle ''Türkiye'nin en büyük merkezlerinden biri'' olacak merkeze ''Rauf Denktaş'' ismini vermek istediklerini kaydetti. Denktaş ailesinin de uygun görmesi halinde, kültür sanat ve teknolojiye büyük önem veren ''Rauf Denktaş''ın ismini kültür merkezinde yaşatmak istediklerini belirten Sarıgül, Denktaş ailesini temel atma törenine de davet etti.