-ŞİŞLİOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklanan 4 muvazzaf askerden Tümamiral Mücahit Şişlioğlu'nun avukatı Kemal Nevzat Güleşen, mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sorgulandıktan sonra iki yarbay ve bir albayla beraber ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanan Harp Filosu Komutanı Tümamiral Şişlioğlu'nun avukatı Güleşen, mahkemeye itiraz dilekçesi verdi. Güleşen, müvekkilinin tamamen sahte dokümanlar neticesinde, haksız yere tutuklandığını savundu. Güleşen, tüm akademik eğitimini birincilik veya ikincilikle bitiren Şişlioğlu'nun hükümeti devirmek bir yana, hükümetle son derece uyumlu çalıştığını belirterek, müvekkiline komplo kurulduğunu iddia etti. Avukat Güleşen, KKTC ile ilgili hazırlanan Annan Planına, dönemin Dışişleri Bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kabulden yana tavır koyduğunu ve TSK'nın çekinceleri olmasına rağmen dönemin görevlisi Tümamiral Şişlioğlu'nun da Gül'e destek vererek, planın kabulü yönünde çalıştığını söyledi. Planın kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin uluslararası prestijinin arttığını ifade eden Güleşen, dönemin hükümetiyle böylesine uyumlu çalışan bir askerin hükümeti devirme gibi bir düşünce taşımasının söz konusu olamayacağını savundu. Müvekkili Şişlioğlu'nun savunmasının da bu yönde olduğunu bildiren avukat Güleşen, iddianamenin kabulü ve davanın açılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dönemin yetkililerini tanık olarak duruşmaya çağıracaklarını kaydetti.