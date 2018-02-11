T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şişli'nin ilk belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) 1984 yılında Şişli'nin ilk belediye başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur  son yolculuğuna uğurlandı

11 Şubat 2018 20:25

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) 1984 yılında Şişli\'nin ilk belediye başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur  son yolculuğuna uğurlandı. 
Mehmet Emin Sungur (82) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sungur\'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Şişli Camii\'ne getirildi. Sungur\'un cenazesi törenine  eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur,  Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, dostları, arkadaşları katıldı.  Sungur\'un cenazesi Şişli Cami\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENİSTANBUL DHAMehmet Emin SungurEmin SungurSungur TürkCamiiSungurDilek SungurKemalNeslişah Ayşe SungurBelediye Başkanı HayriCamiKaracaahmet MezarlığıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24