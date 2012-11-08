Şişli'den sonra ikinci şok Yenimahalle'ye

İstanbul'da Şişli ilçesine bağlı önemli bölgeleri ayırıp Sarıyer ilçesine bağlayan gece yarısı önergesi Ankara'da da aynı sistemi uyguladı. Meclis Genel Kurulu’nda gece yarısı verilen önergenin kabul edilmesiyle Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin Çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, A.Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri Çankaya Belediyesine katıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece yarısı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzasıyla verilen önergenin kabul edilmesiyle Büyükşehir Yasa Tasarısı'nın 2'nci maddesinin sonuna iki fıkra eklendi.

Kabul edilen önergeye göre Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin Çevre Yolu dışında kalan kısımları Şehitali mahallesi ile birleştirildi. Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri, Etimesgut ilçe sınırlarına dahil edilerek, Etimesgut Belediyesine katıldı.

Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin Çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, A.Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri, Çankaya ilçe sınırlarına dahil edilerek, Çankaya Belediyesine katıldı.

CHP’li vekillerin sert tepkisine neden olan gece yarısı önergesi üzerine tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

"CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: Ankara'mızın Yenimahalle ilçesi, bir kısmı Etimesgut'a ve bir kısmı da Çankaya Belediyesine bağlamak suretiyle paramparça edilmektedir.

Ömer Faruk Öz (Malatya) - Allah Allah…

Levent Gök - Sizin ne hakkınız var buna? Ne hakkınız var sizin buna gecenin bu saatinde verdiğiniz bu korsan önergeyle Ankaralının, Yenimahallelinin bir bütünlük içerisinde sürdürdüğü bu yerleşim alanını bölmeyi siz hangi hakla yapıyorsunuz Sayın Bakan? Kim veriyor size bu hakkı?

Yenimahalleliler sabahleyin kalktıklarında bakacaklar ki, bir kısmı Etimesgut Belediyesine bağlanmışlar, bir kısmı Çankaya Belediyesine bağlanmışlar.

Bunlar neresi bakın: Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Ümit mahallesi, Koru Mahallesi, Konutkent, Yaşamkent. Bunlar Yenimahalle'nin can damarıdır.

Sayın Bakan, böyle saygısız bir tutumunuzu kınıyorum sizin. Bu önergeyi siz veriyorsunuz, bu önergeden kamuoyunun haberi yok, Ankaralıların haberi yok, Komisyonun haberi yok, partinizin haberi yok, daha yeni öğreniyorsunuz. Yazıklar olsun size! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Tam böyle partinize yakışır bir şekilde hareket ediyorsunuz. Artık Adalet ve Kalkınma Partisinden sağlıklı bir yaklaşım beklemek mümkün değildir."