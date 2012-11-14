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Şişli'den ayrılmak istemeyen Ayazağalılar Sarıgül'ü ağlattı

Büyükşehir Belediyeleri Yasa Tasarısı kapsamında Şişli'den ayrılarak Sarıyer'e bağlanacak olan Ayazağa mahallesi vatandaşları yasaya tepki gösterdi

14 Kasım 2012 17:31

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Meclis'te kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün onayını bekleyen Belediyeler Yasası kapsamında Şişli'den Sarıyer'e bağlanması gündemde olan Ayazağa Mahallesi'nde halkla  buluştu. Cumhurbaşkanının onayının ardından Sarıyer'e bağlanacak Ayazağa'da bu pazar sembolik bir referandum yapmaya hazırlanan Sarıgül, " Büyükşehirler yasasının içerisinde iki tane mahallenin bir başka ilçeye bağlanması, bir demokrasi ayıbıdır. Bu demokrasi ayıbını Pazar günü yurttaşlarımız sandık başına giderek temizleyeceklerdir" dedi.

 

Ayazağa'nın çeşitli yerlerine "Ayazağa'nın geleceği halka sorulsun. Sarıyer'e Hayır, referanduma evet" pankartlarının asılması dikkat çekti. Evlerin balkonları, sokaklar bu pankartlarla donatıldı. Sabah saatlerinde  Ayazağa'ya gelen  Sarıgül, burada gazetecilere açıklama yaptı. Kararın demokratik olmadığını belirten Sarıgül, "Gece yarısı alınan karar. İyi bir mantık değildir. Adil bir mantık değildir. Bu doğru olmamıştır. Büyükşehirler yasasının içerisinde iki tane mahallenin bir başka ilçeye bağlanması, bir demokrasi ayıbıdır. Bu demokrasi ayıbını Pazar günü yurttaşlarımız sandık başına giderek temizleyeceklerdir" diye konuştu.

 

 

'Benim görevim padişah ve diktatörlere karşı mücadele etmek'

 

 

Ayazağa Mahallesi'nin Şişli'de kalması konusunda ısrarcı olmadığını vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti:  " Kalsın diye bir şey söylemiyorum. Öyle bir şey de söylemem. Ben yurttaşlarımın özgür iradesine saygı gösteririm. Yurttaşlarımın yüzde 70'i Pazar günü 'evet biz Sarıyer'e bağlanmak istiyoruz' derse başımın üzerinde yeri var. Ben padişah değilim, benim görevim padişah ve diktatörlere karşı mücadele etmek"

 

Şişli'den ayrılmak istemediklerini söyleyen Ayazağalılar Sarıgül'e duygulu anlar yaşattı.  Bir vatandaşın, "Ayıramayacaklar bizi. Seviyoruz sizi. Siz bir haftadır ağlıyorsunuz. Ağlayacak olan biziz. Ne yaptınız, hırsızlık mı yaptınız ? Rüşvet mi aldınız ? Sınırları ayırabilirler ama gönülleri ayıramazlar" sözleri Sarıgül'ü ağlattı.

 

Bu pazar (18 Kasım 2012) Şişli Belediyesi yeni yasayla Sarıyer'e bağlanacak Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerine sembolik sandıklar koyacak. Vatandaşlara Şişli'de mi kalmak istedikleri, Sarıyer'e mi bağlanmak istedikleri sorulacak. Sonuçlar, Şişli'de kalmak yönünde çıkarsa yasayla ilgili Anayasa Mahkemesine başvurmaya hazırlanan Şişli Belediyesi, referandum sonuçlarını da mahkemeye sunacağı dava dilekçesine ekleyecek.

 

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