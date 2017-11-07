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Şişli'deki silahlı çatışma: şüpheli yakalandı

   Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bir kafedekilerle, dışardan gelen bir grup arasında, Ağustos ayında 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanması olayının şüphelisi yakalandı

07 Kasım 2017 20:29

 

 Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ\'de bir kafedekilerle, dışardan gelen bir grup arasında, Ağustos ayında 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanması olayının şüphelisi yakalandı.
Şişli Gülbahar Mahallesi\'nde 29 Ağustos\'ta bir otelin kafesinde çıkan silahlı çatışmada, Kaan Özcan hayatını kaybetmiş O.H. de yaralanmıştı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı M.Ç.\'yi 2 gün önce yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da Şişli Kuştepe Mahallesi\'nde ağaçlık alanda gömülü halde bulundu. 
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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