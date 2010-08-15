-ŞİŞLİ'DEKİ KÖPRÜNÜN YIKIMINA BAŞLANDI İSTANBUL (A.A) - 15.08.2010 - Şişli'de TEM Otoyolu'nun geçtiği Huzur Mahallesi'ni Seyrantepe'ye bağlayan köprünün yıkımına başlandı. Mahalle sakinleri, bu gece de Galatasaray Spor Kulübü'nün Seyrantepe'de yapımı devam eden Türk Telekom Arena Stadı'nın çevre düzenlemesi kapsamında yıkımı kararlaştırılan köprüye geldi. Daha önceki üç yıkım girişimine engel olan mahalle sakinlerine seslenen Huzur Mahallesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Şenel, yetkililerle anlaşmaya vardıklarını ve mutabakat sözleşmesi imzalanacağını söyleyerek, kalabalıktan dağılmalarını istedi. Dernek salonunda toplanan mahalle temsilcileri, yetkililerle yıkılacak köprünün yerine üstgeçit yapılması, mahalleliye geçit yapılana kadar yolun her iki tarafına geçişlerde servis tahsis edilmesi ve bu süre içerisinde köprü çevresinde güvenliği sağlayacak görevlilerin bulundurulmasını içeren mutabakat sözleşmesini imzaladı. Anlaşmaya varılması üzerine mahalle sakinleri bölgeyi terk ederken Karayolları ekipleri de yıkım hazırlığına başladı. Trafiği etkilememek için gece saatlerinde başlatılan çalışmada, köprü dört ayrı noktadan kesildikten sonra vinçler yardımıyla kaldırılacak.