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Şişli’deki esrarengiz ölüm "intihar" değil "düşme" çıktı

Maktulün uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı işbirlikçisi tarafından alıkonulduğu ve bulunduğu odanın penceresinden yan binaya geçmek istediği sırada düşerek can verdiği anlaşıldı

24 Mayıs 2016 00:08

İstanbul Şişli'de 4. kattaki bir ofisten düşerek hayatını kaybeden Kosovalı Naser Pacolli’nin ölümündeki sır perdesi aralandı. Pacolli’nin, 100 bin liralık borcu yüzünden kendisini Şişli’deki bir ofiste alıkoyduğu öne sürülen Mehmet A. ve arkadaşı Yunus D.’den kaçmak için bulunduğu odanın penceresinden yan binaya geçmek istediği sırada aşağıya düştüğü anlaşıldı.

Olay, dün sabah Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir ofiste meydana geldi. 44 yaşındaki Kosovalı Naser Pacolli, 4. katta bulunan bir ofisin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Pacolli’nin cenazesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonucu Kosovalı Pacolli’nin ölümündeki sır perdesi aralandı.

 

100 bin lira yüzünden

 

Hürriyetin haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pacolli ile kendisini alıkoyan 40 yaşındaki Mehmet A.’nın uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı için işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Pacolli’ye aralarındaki ticaret için 100 bin lira veren Mehmet A.’nın maddi durumunun kötüye gitmesi nedeniyle eşinden boşandığı da öğrenildi. Pacolli ise olaydan günlerce önce Mehmet A.’yı arayarak para ile aldığı malları Yunanistan’da polise kaptırdığını öne sürdü. Bunun üzerine, 19 Mayıs günü Mehmet A. ile buluşan Pacolli, Mehmet A. tarafından Şişli’deki ofiste alıkonuldu. 3 gün boyunca baskı ve darp yapıldığı iddia edilen Pacolli, kaçmak için bulunduğu odanın penceresinden yan binaya geçmek istediği sırada düşerek can verdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da, "Yapılan araştırmalarda, şüpheli M.A. isimli şahsın maktule kendisine uyuşturucu madde temin etmesi için 100.000 TL verdiği, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle maktulün olay yeri adreste şüpheli tarafından alıkonulduğu ve maktulün olay günü kaçmak maksadıyla bulunduğu odanın penceresinden yan binaya geçmek istediği esnada olayın meydana geldiği anlaşılmıştır" denildi.

 

Düşme anı güvenlik kamerasında

 

Bu arada, Naser Pacolli’nin düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Pacolli’nin yüksekten kaldırıma düştüğü görünüyor. 

Olay sonrası gözaltına alınarak Emniyet’te sorgulanan Mehmet A. ve Yunus D.’nin, Pacolli’yi ofiste alıkoyduklarını itiraf ettiği öğrenildi.

2 zanlı, sorgularının ardından, "Uyuşturucu kullanmak", "Ölüme sebebiyet vermek" ve "Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak" suçlarından  adliyeye sevk edildi.

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