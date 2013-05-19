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Şişli'deki 19 Mayıs yürüyüşüne yoğun ilgi

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün “Şişli’nin Gençleri, Atatürk’ün Gençleri” sloganıyla çağrıda bulunduğu kutlamalara, yüzlerce kişi katıldı

19 Mayıs 2013 21:21

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş saat 12.00’da Atatürk Evi’nin önünden başladı. Mecidiyeköy’e kadar devam eden yürüyüşe gençlerin ağırlıkta olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Turistlerin de yürüyüşe ilgi gösterdiği görüldü.

Çarşaflı bir turistin Türk bayrağı sallaması ilgi çekti. Yürüyüş marşlar ve sloganlar eşliğinde Mecidiyeköy’de bulunan bir alışveriş merkezi önünde son buldu. Katılımcılar burada düzenlenen Ekrem Ataer Halk Korosu “Türkülerimiz Atatürk İçin" adlı bir konseri dinledi.

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